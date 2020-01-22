Медики назвали возможные причины головокружения

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Медики объяснили, из-за чего может закружиться голова.В медицине приступы головокружения называются «вертиго» — это когда человек теряет равновесие и ему кажется, что земля уходит из-под ног, а голова в это время кружится вокруг своей оси. Если данное неприятное явление стало беспокоить человека ежедневно, то ему следует обратиться к врачу за помощью, а вообще голова может закружиться у каждого из нас по разным причинам.Из-за чего обычно кружится голова и на что именно вам нужно обратить внимание:— чрезмерное употребление спиртных напитков и курение;— укачивание в транспорте;— менструация и климакс;— беременность;— прием таблеток против повышенного артериального давления или антибиотиков;— сильное пищевое отравление;— психические расстройства и депрессивное состояние;— злокачественное новообразование в головном мозге;— эпилепсия;— голодание или соблюдение жесткой диеты;— вегетососудистая дистония;— острые вирусные инфекции, например, грипп;— мигрень;— полученные ранее травмы позвоночника или головы.По статистике, около восьмидесяти разнообразных заболеваний включают в себя такой симптом, как головокружение. Самое удивительное то, что в большинстве случаев, если врач не нашел подтверждения ни в одной вышеописанной причине того, что кружится голова, то он и вовсе может не найти истинного провокатора головокружения.Более остальных сталкиваются с приступами головокружения пожилые люди, потому как с возрастом появляются ухудшения в работе вестибулярного аппарата. У молодежи нередко возникают подобные явления, но, как правило, они являются следствием какого-то заболевания.Не откладывайте визит к доктору, если у вас часто приступы головокружения, а также не пытайтесь самостоятельно избавиться от этого симптома, принимая какие-либо препараты без ведома врача.