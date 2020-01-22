Эти рецепты помогут наладить ваше пищеварение

Народная медицина поможет улучшить пищеварение без лекарств.Образ жизни современного человека диктует свои правила и не каждому удается оставаться на плаву, да еще и в полном здравии. Первая проблема, с которой сталкиваются практически все — это неправильное хаотичное питание, отражающееся не только на фигуре, но и на самочувствии.Употребление калорийных продуктов, напичканных химическими веществами, консервантами, усилителями вкуса, красителями, большим количеством сахара и соли, ведет к нарушению пищеварения. Если вовремя не позаботиться о себе, то данные нарушения могут привести уже к различным заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта.В народной медицине особой популярностью пользуются следующие рецепты для улучшения пищеварения:Травяной сбор при расстройствах желудка. Необходимо соединить по три столовые ложки сухих листьев подорожника и тысячелистника, добавив к ним 1,5 ложки ромашки лекарственной. Все тщательно перемешать и взять 2 столовые ложки, пересыпать их в пол-литровую банку и залить кипятком. Дать настояться в течение двух часов, процедить и принимать 3 раза в день по полстакана.Картофельный сок с медом при проблемах с желудком. Отжать стакан картофельного сока и добавить к нему две столовые ложки меда, хорошенько размешать и принимать по 100-150 мл 2 раза в день.Настой зверобоя при тяжести в желудке. Столовую ложку сушеного зверобоя залить стаканом кипятка и дать настояться. Желательно заваривать зверобой в термосе, так он отдаст все свои полезные вещества. Пить по трети стакана два раза в день. Также, этот настой быстро устраняет тошноту.Отвар из семян кориандра при нарушениях пищеварения. Столовую ложку семян залить стаканом кипятка и поставить на медленный огонь томиться 15 минут. Затем снять с плиты и дать настояться, после чего процедить из за полчаса до еды принимать по 2 столовые ложки отвара не более трех раз в день.В некоторых ситуациях следует немедленно обращаться к доктору, а не пытаться вылечиться самостоятельно. Особенно это касается тех случаев, когда неприятные симптомы — изжога, метеоризм, диарея, запор и другие, повторяются каждый день.