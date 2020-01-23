Назван самый полезный напиток для укрепления костей

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Почему необходимо пить кефир.Кефир – это самый популярный и полезный напиток.Такая популярность обусловлена тем, что он, благодаря своему составу, не только благотворно действует на организм, но и помогает справиться с различными заболеваниями. Давайте разберемся, действительно ли польза кефира настолько велика, и какими свойствами он обладает.Обеспечивает организм питательными веществамиКефир содержит большое количество витаминов А, С, D, В, минеральных солей, белков, жиров, лактозы и кефирных грибков, образующих молочную кислоту, которые нормализуют работу многих органов. Эти свойства позволяют поставить его на первое место среди напитков, повышающих жизненный тонус, опережая даже свежевыжатые соки.Укрепляет иммунитетБлагодаря своему богатому составу кефир способствует выработке иммунных клеток, что делает организм стойким к разным заболеваниям, особенно сезонным инфекциям.Легко усваивается организмомМолочная кислота, содержащаяся в натуральном кефире, способствует расщеплению белка (казеина). Вот почему он усваивается в 4-5 раз быстрее, чем молоко.Не вызывает аллергииЭтот удивительный напиток не вызывает аллергических реакций. Молоко, из которого делается кефир, содержит в себе большое количество аллергенов, но в процессе его сбраживания, они исчезают. Поэтому кефир является одним из основных продуктов питания детской кухни. Также он очень полезен и для взрослого человека, а его частое или постоянное употребление можно смело рекомендовать всем.Укрепляет кости и ногтиБлагодаря высокому содержанию кальция, кефир способствует укреплению костей и ногтевой пластины. При кормлении грудью большая часть кальция уходит в грудное молоко, поэтому этот напиток необходим кормящим женщинам. Кроме того, он стимулирует выработку грудного молока. Еще кефир является средством профилактики остеопороза у пожилых людей.Способствует похудениюНемало людей испробовали на себе кефирные разгрузочные дни, и многие отмечают хороший результат. Подобная диета достаточно сбалансированная и позволяет снизить уровень холестерина в крови. Ведь вместе с кисломолочным продуктом худеющий получает белки, витамины и микроэлементы. И это при минимуме калорий.Утоляет голод и жаждуКефир способен утолять не только голод, но и жажду. Вам удастся таким образом убить, что называется, двух зайцев.Улучшает пищеварениеКефир помогает урегулировать работу кишечника. Крепкий (трехдневный) кефир оказывает закрепляющее действие на желудочно-кишечный тракт, а слабый (однодневный) или средний (двухдневный) – послабляющее. К тому же этот волшебный напиток блокирует гнилостные процессы и нормализует микрофлору кишечника. Кроме того, вечерний прием кефира позволит не только утолить голод, который часто охватывает нас перед сном, но и помочь организму справиться с той пищей, которую вы съели во время ужина.Помогает проснутьсяУтренний кефир оказывает тонизирующий эффект. Он помогает стряхнуть остатки сна, проснуться для новой деятельности и пробудить здоровый аппетит.Успокаивает нервную системуДостоверно установлено: все молокосодержащие продукты обладают общеуспокаивающим действием, снимают напряжение и расслабляют, как нервную, так и мышечную систему.