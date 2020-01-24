Этот продукт особенно полезен для здоровья сердца и сосудов

6 полезных свойств тыквенных семечек.А ты любишь тыквенные семечки? Оказывается, эти, неказистые на первый взгляд, семена очень полезны!В их составе много витаминов и минералов, которые улучшают работу всех систем организма.Для сердца и сосудовВ семенах тыквы содержится магний, который положительно влияет на работу сердца. Он нормализует его ритм и тонус. Кроме того, тыквенные семечки способствуют стабилизации артериального давления и, благодаря высокой концентрации фитостеролов, помогают снизить уровень плохого холестерина.Для работы головного мозгаСемена тыквы – отличный источник аминокислоты триптофан. Именно она обеспечивает производство организмом серотонина, который просто необходим для хорошего настроения и здорового сна. Кстати, в тыквенных семечках достаточно цинка, чтобы улучшить твою память и снизить утомляемость.Для профилактики диабетаПодумываешь о профилактике диабета и похудении? Употребляй семечки тыквы каждый день! Они содержат много легкоусвояемого белка, который помогает снизить уровень сахара в крови.Для кишечникаТы наверняка наслышана о полезных свойствах клетчатки. В тыквенных семечках ее достаточно, чтобы отрегулировать работу кишечника и избавиться от запоров.Для борьбы с глистамиСемена тыквы – одно из самых эффективных средств от паразитов. Поговаривают, что благодаря этому продукту от глистов можно излечиться за пару дней.Для вестибулярного аппаратаСтрадаешь от морской болезни? Тошноту при сильной качке помогут победить тыквенные семечки. Семена тыквы – просто кладезь полезных веществ.Однако не все могут употреблять этот продукт. Не стоит увлекаться семечками, если у тебя серьезные проблемы с пищеварительным трактом, повышенная кислотность желудочного сока или плохая проходимость кишечника.Противопоказаний нет? Смело включай семена тыквы в свой рацион! Кстати, с ними можно готовить оригинальные блюда.