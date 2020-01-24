Названы семь трав для профилактики заболеваний легких

О пользе трав для легких рассказали эксперты в области народной медицины.Нередко от медиков можно услышать категорический запрет на использование народных средств в процессе лечения того или иного заболевания. Но если речь идет не о лечении, а о профилактике, то эти методы имеют право на жизнь.Наши легкие ежедневно подвергаются негативному влиянию плохой экологии и курения как активного, так и пассивного. Конечно же, самый простой способ позаботиться о легких — это переехать в экологически чистый район и избегать курильщиков. Но для многих данные способы являются невозможными по разным причинам.Поэтому уместным будет обратиться к народной медицине и воспользоваться советами экспертов в этой области относительно поддержания здоровья легких и профилактики всевозможных заболеваний.Эти травы способны оздоровить ваши легкие буквально после первого применения:1. Шалфей успокаивает слизистую легких, поэтому эта трава незаменима для тех, кто курит.2. Подорожник — это антибиотик для органов дыхательной системы. Его используют как средство профилактики, так и в качестве мощного лекарственного средства при заболеваниях легких и бронхов.3. Корень солодки является противовоспалительным средством, способствующим оздоровлению дыхательных путей, в том числе и легких. Плюс ко всему, корень солодки обладает антиоксидантными свойствами и препятствует преждевременному старению легких.4. Эвкалипт — антиоксидант, оздоравливающий дыхательные пути в считанные часы. Вдыхание аромата эвкалипта быстро избавит от заложенности носа и спровоцирует отхаркивающий эффект.5. Орегано снимает воспаление в дыхательных путях и способствует отхаркиванию мокроты.6. Мята помогает быстро устранить застойные явления в легких, а также выводить из организма болезнетворные бактерии и токсические вещества.7. Тимьян обогащен эфирными маслами, а также является мощным антибиотиком, уничтожающим бактерии. Препятствует образованию застойных и воспалительных процессов в легких.Применяя травы ежедневно в течение 1-2 недель, вы освободите свои легкие от токсинов и прочих вредных веществ. Наконец-то сможете дышать, как говорится, полной грудью. Желательно проводить процедуры оздоровления легких каждые 4-6 месяцев, тогда никакие заболевания вам нестрашны. К слову, люди со здоровыми легкими намного реже болеют в осенне-зимний период.