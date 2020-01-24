Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца

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Речь идёт о том, что всем мужчинам на Земле вредно носить золотые кольца, не снимая в течении длительного времени.Медики прогнозируют сексуальное расстройство у тех, кто носит золотое обручальное кольцо или печатку на протяжении долгих лет.Всё дело в том, что метал имеет свойство окисляться, а затем продукты окисления попадают в кровеносную систему и наносят непоправимый вред мужскому здоровью.О вреде золотых украшений на мужчин уже давно ходят легенды, но до недавних пор данный факт не был доказан. Учёные провели ряд исследований, в которых принимали участие мужчины с золотыми обручальными кольцами, в ходе их проверки было выявлено, что оксиды золота во время окисления попадают в кровь, тем самым нарушая работу половых желез. В следствие данного процесса у мужчины могут возникнуть расстройства сексуального характера, например такие, как слабая потенция или быстрое семяизвержение.Учёные проверили ту же теорию и на женщинах, но как выяснилось, представительницам слабого пола не грозит оксид азота ни в каком случае. Врачи рекомендуют мужчинам быть наиболее осторожными при выборе украшения, следует отдавать предпочтение серебру. Если уже куплено золотое кольцо, то его размер должен быть немного больше пальца, чтобы не давило, тем самым создавая лишние проблемы. Также, медики настоятельно советуют мужчинам периодически снимать золотые кольца, хотя бы на ночь.