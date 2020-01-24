Названы самые распространенные признаки мигрени

Проверьте свое состояние.Скорее всего, вам знакомо это состояние: постоянная тупая боль, сначала еле заметная, но потом она нарастает и нарастает, в результате вы уже не в состоянии ничего делать, вы можете только одно – лежать в кровати в темной комнате, надеясь, что боль отступит.Мигрень является одним из типов головной боли, самым интенсивным и разрушительным. Женщина страдают от мигреней намного чаще мужчин: каждая пятая представительница прекрасного пола испытывает этот вид боли. Ученые говорят, что мигрень – это некое генетическое расстройство мозга, которое может произойти у каждого.Симптомы мигрени широко распространены и делятся на две категорииОсновные симптомы:Интенсивная пульсирующая головная боль, часто с одной стороны головыЗрительные нарушения: пятна и круги перед глазами, иногда – приступы слепотыТошнотаПовышенная чувствительность к свету, звукам и запахамВторичные симптомы мигрени:Покалывание в области головы и всего телаГоловокружениеНеспособность сконцентрироватьсяТрудности в речи, воспроизведении отдельных звуковОзноб или, наоборот, ощущение жараСердцебиениеЕсли у вас есть два основных сиптома плюс один из вторичных и вы испытываете их более пяти раз в год, то вы наверняка подвержены мигреням. Если вы наблюдаете у себя только один из перечисленных симптомов, то, скорее всего, ваши головные боли имеют другую природу. Возможно, у вас головная боль напряжения.Кстати, Всемирная Организация Здравоохранения назвала мигрень одной из 20 самых небезопасных заболеваний. Если у вас бывают мигрени, вам обязательно надо заняться профилактикой, чтобы сделать течение мигрени более управляемым.Ведь, как правило, перед началом приступа организм дает некие сигналы о том, что скоро будет мигрень. Эти сигналы очень индивидуальны, часто они возникают в конкретных ситуациях. Например, при стрессовых ситуациях или смене погоды.При регулярных мигренях вам стоит обратить внимание на свой режим сна, рацион, физическую активность. Но для начала стоит посетить врача и пройти необходимые обследования.