Этот простой продукт уменьшает риск онкологии
Такое мнение выразил медик и консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль. Особые вещества, в частности нитрозамины, микотоксины и полициклические ароматические углеводороды помогают снизить действие мутагенных соединений.
Именно эти соединения обладают мощными противораковыми свойствами. При этом специалист отмечает, что темный цвет бобового говорит о большом содержании флавоноидов, а это значит, что сильнее и эффект против образования злокачественных опухолей.
Также фасоль поможет замедлить развитие рака, если таковой уже имеется. Кроме этого продукт улучшает работу сердца и повышает иммунитет. Полезна фасоль и для ЖКТ.
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