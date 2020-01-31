Полезный и доступный напиток для улучшения состава крови

Предлагаем вам попробовать приготовить напиток, богатый клетчаткой и витаминами, с низким содержанием жира, легко усваиваемый, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови.Банан и имбирь довольно удивительное сочетание. Предлагаем вам попробовать приготовить напиток, богатый клетчаткой и витаминами, с низким содержанием жира, легко усваиваемый, который к тому же помогает регулировать уровень глюкозы в крови.Бананы содержат витамины А, В, Е, К и С, а также 6 мкг фолиевой кислоты, необходимой для формирования красных кровяных клеток.Бананы легко перевариваются и помогают восстановить электролитный баланс в организме.Этот напиток улучшит пищеварение, избавит от тошноты, изжоги и других проблем с ЖКТ.Ингредиенты: 1 нарезанный банан, три четверти стакана ванильного йогурта, половина чайной ложки порошка стевии ( можно заменить медом), половина чайной ложки тертого имбиря, куркума – щепотка.Взбить банан, йогурт, мед и имбирь до получения однородной массы. Разлить по стаканам. Пить свежеприготовленным.