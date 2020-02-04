Ранние симптомы почечной недостаточности, которые важно вовремя заметить

Медики и ученые не перестают предупреждать людей о необходимости регулярных медицинских осмотров с целью профилактики заболеваний. Однако большинство пренебрегают этими рекомендациями, поэтому смертельные болезни забирают все больше и больше жизней. Чтобы предотвратить страшный исход врачи рассказали, как распознать неладное и обратиться за помощью.Как известно онкология убивает многих, но существуют и другие болезни, которые приводят к трагическим последствиям и одной из них является почечная недостаточность. Специалисты Медицинского центра Health Line назвали пять симптомов, которые присущи этому заболеванию. Благодаря внимательности можно спасти свою жизнь.Итак, на первом месте беспричинные отеки и задержка жидкости в организме. Отеки конечностей, лица, а также редкие походы в туалет должны насторожить и заставить обратиться за помощью. На втором месте уменьшение объема выделяемой мочи. Эти симптомы проявляются на фоне привычного питьевого режима.Усталость и упадок сил – это еще один симптом при почечной недостаточности. Он объясняется тем, что почки регулируют производство красных кровяных телец и гемоглобина. Если эти показатели снижаются, то человек чувствует усталость.В анализах крови повышен калий. Это также свидетельствует о развитии почечной недостаточности. В результате страдает сердце – изменяется его ритм и частота ударов. В дополнении всего при данном заболевании повышается артериальное давление.Стоит отметить, что почечная недостаточность представляет собой синдром нарушения работы всех функций почек. Это приводит к расстройству всех видов обменных процессов в организме.Несмотря на всю опасность болезней природа помогает человеку стать сильнее. Диетологи рассказали, какие напитки помогут сохранить здоровье в зимний период. В список попали имбирный чай с медом и лимоном, горячий лимонный напиток, молоко и другие. Эти напитки выведут из организма все токсины и вредные вещества, которые имеют свойство накапливаться. Кроме того, эти напитки укрепят иммунитет.