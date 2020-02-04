Застой желчи: как не допустить образование камней

Что делать, если при УЗИ обнаружили осадок в желчном пузыреПри проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости в желчном пузыре может быть выявлен осадок различной консистенции и количества, замазкообразная желчь, неоднородная, с хлопьями и т.д. Часто осадок обозначают как "билиарный сладж" – слои неоднородной желчи. Большинство врачей причисляют наличие осадкообразования к начальной стадии формирования камней. О том, как этого не допустить расскажет гастроэнтеролог, специалист по привальному питанию Ирина Казимир.Причины осадка в желчномГолодание, а также резкое и длительное снижение калорийности рациона в связи с болезнью или целенаправленно, как мероприятие в попытке снизить массу тела.Наличие воспалительных недугов других органов пищеварительной системы – желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, даже пищевода. Холецистит (воспаление стенки желчного пузыря) может начинаться первично, а осадок быстро появляется и прогрессирует. А бывает наоборот: сперва – осадок, а затем холецистит.Прием различных лекарств, в качестве побочного эффекта вызывающих сгущение желчи. Это длинный список из нескольких сотен препаратов. Там есть гормональные противозачаточные таблетки, многие другие гормоны и антигормоны, некоторые антибиотики и прочие средства. В аннотации к ним всегда обозначен риск образования желчных камней, а, следовательно, и желчного осадка как первой стадии желчнокаменной болезни.Но чаще всего причины возникновения осадка в желчном весьма банальны:Нерегулярное редкое обильное питание, переедание.Злоупотребление жирной, жареной, копченой, острой, соленой, консервированной пищей, сладостями.Малоподвижный образ жизни.Ожирение.Беременность.Группа рискаУ женщин камни в желчном пузыре образуются в несколько раз чаще, чем у мужчин. Большое количество родов и/или беременностей у одной женщины тоже ведет к ЖКБ. Чем старше человек, тем выше риск этой болезни (ЖКБ). По разным данным, к 70 годам камни в желчном пузыре имеют от 30 до 50 и более процентов лиц, достигших указанного возраста.Появление камней в желчном пузыре может провоцировать и современная пища для массового потребителя, изобилующая консервантами, красителями, химическими ароматизаторами, усилителями вкуса.Как избавиться от застоя желчиПри обнаружении осадка в желчном пузыре, кроме обязательных диетических мероприятий, назначенных врачом, можно попробовать и народные средства. Но только в том случае, если нет болей в правом подреберье и по центру живота, других выраженных и мучительных жалоб.Кукурузные рыльца. Столовую ложку свежих или две ложки сухих рылец залить 250 мл (стеклянный стакан) кипятка. Настоять до естественного охлаждения, обязательно профильтровать. Полученный водный настой принимать внутрь по 30-60 мл, до 4 раз в день за полчаса до еды. Непрерывный курс – до трех недель.При более длительном приеме может вызвать образование артериальных и венозных тромбов. Да и эффект разжижения желчи при длительном приеме ослабляется. Вот почему "желчегонные травы" следует принимать не слишком длительно, до 20 дней, при необходимости заменяя лекарственное растение на другое. Или делая перерыв. Бывает, народное средство действует очень мощно, и не всегда эта сила направлена на желаемый результат.Цветки бессмертника. Способ приготовления аналогичный (как и при приготовлении кукурузных рыльцев), курс применения такой же при хорошей переносимости этого горького препарата. Как и все перечисляемые выше и ниже лекарственные растения, иногда способен спровоцировать воспаление желудка, обострение язвенной болезни.Таким же указанным образом перед применением готовят водный настой трав золототысячника, листьев березы, цветков цикория и календулы, плодов шиповника и барбариса.Про мелиссу и мяту последнее время сформировалось мнение, что они при длительном приеме вызывают изжогу и могут повысить риск рака пищевода.Настойки на спирту принимать не стоит, так как алкоголь может усугублять и ускорять прогрессирование желчнокаменной болезни.Короткие курсы фитотерапии вряд ли будут эффективны, необходимо систематическое лечение, чтобы избавиться от желчного осадка.При малейших осложнениях или неэффективности народных средств следует пораньше (своевременно) обратиться к компетентному доктору.