Чем грозит дефицит солнца
Для начала вспомним о витамине D, который организм способен вырабатывать самостоятельно, используя солнечные лучи, попадающие на кожу. Недостаток этого витамина чреват хрупкостью костей (витамин D необходим для усвоения кальция). Следовательно, солнце необходимо нам для того, чтобы иметь крепкие кости.
Исследователи также отмечают, что недостаток солнца может привести к проблемам с кожей и даже к увеличению веса.
Однако, «дефицит солнца» воздействует на человека не только на физическом уровне. Без достаточного количества солнечного света может упасть уровень серотонина, что в конечном счета способно привести к риску развития тяжелых форм депрессии.
Также недостаток солнечного света влияет на настроение, энергию и даже качество сна. Вы наверняка замечали, что когда за окнами солнце, вы чувствуете себя более бодрыми, активными и счастливыми. В такие дни хочется что-то делать, улыбаться, приниматься за новые дела. В дни же, когда на улице хмуро, настроение, как правило, на нуле и все валится из рук.
Поэтому, чтобы не подвергать свой организм стрессу, необходимо помнить о том, что совершенно отказываться от солнца не стоит.
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