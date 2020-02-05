Чем грозит дефицит солнца

Все мы знаем о том, что находится на солнце долгое время весьма опасно. Однако мало кому известно, что недостаток солнца действует на человека так же пагубно, как и его избыток. Что же происходит с вашим телом, если вы не получаете достаточного количества солнца, рассказывает «Рамблер».Для начала вспомним о витамине D, который организм способен вырабатывать самостоятельно, используя солнечные лучи, попадающие на кожу. Недостаток этого витамина чреват хрупкостью костей (витамин D необходим для усвоения кальция). Следовательно, солнце необходимо нам для того, чтобы иметь крепкие кости.Исследователи также отмечают, что недостаток солнца может привести к проблемам с кожей и даже к увеличению веса.Однако, «дефицит солнца» воздействует на человека не только на физическом уровне. Без достаточного количества солнечного света может упасть уровень серотонина, что в конечном счета способно привести к риску развития тяжелых форм депрессии.Также недостаток солнечного света влияет на настроение, энергию и даже качество сна. Вы наверняка замечали, что когда за окнами солнце, вы чувствуете себя более бодрыми, активными и счастливыми. В такие дни хочется что-то делать, улыбаться, приниматься за новые дела. В дни же, когда на улице хмуро, настроение, как правило, на нуле и все валится из рук.Поэтому, чтобы не подвергать свой организм стрессу, необходимо помнить о том, что совершенно отказываться от солнца не стоит.