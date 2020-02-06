Новости о коронавирусе спровоцировали рост цен в аптеках

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Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке, выступил с инициативой запретить аптечным сетям повышать цены на медицинские маски и лекарственные препараты во время распространения опасных заболеванийПо его словам, на фоне распространения новостей о вспышке коронавируса в Китае, граждане все чаще обращаются с жалобами на резкое повышение цен на медицинские маски, противовирусные препараты и средства для укрепления иммунитета. Чернышов говорит, что средний чек на маски уже вырос в 3-4 раза. Аналогичная ситуация с лекарствами."Такой ажиотаж становится выгодным для крупных фармкомпаний, которые хотят получить большие деньги на волне беспокойства населения. В связи с этим считаю необходимым запретить в период вспышки заболеваемости и возможных эпидемий повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жёстким", - отмечает Чернышов.