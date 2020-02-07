Ученые выяснили, как алкоголь и сигареты старят мозг

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Специалисты из Университета Южной Калифорнии (США) выяснили, как табак и спиртное влияют на мозг. Оказывается, курильщики и любители выпить стареют быстрее остальных не только физически, но и ментально.В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек от 45 до 81 года. Ученые определяли относительный возраст их мозга по МРТ.Выяснилось, что каждая выкуренная пачка сигарет «старит» мозг на 0,03 года. А каждый дополнительный грамм крепких напитков увеличивает его возраст на 0,02 года.Специалисты отметили, что на быстрое старение мозга влияет еще ряд дополнительных факторов. К примеру, генетическая предрасположенность.