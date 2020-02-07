Ученые выяснили, как алкоголь и сигареты старят мозг
В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек от 45 до 81 года. Ученые определяли относительный возраст их мозга по МРТ.
Выяснилось, что каждая выкуренная пачка сигарет «старит» мозг на 0,03 года. А каждый дополнительный грамм крепких напитков увеличивает его возраст на 0,02 года.
Специалисты отметили, что на быстрое старение мозга влияет еще ряд дополнительных факторов. К примеру, генетическая предрасположенность.
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