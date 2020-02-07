Лучшие растения против лишнего веса

Самым эффективным средством избавления от лишнего веса является диета вместе с физическими нагрузками. Но если должного результата не получено, можно попробовать некоторые растения.Ромашка. Обладает уникальным детоксикационным воздействием. Содержит цикориевую кислоту, помогающую худеть и расщеплять жир, а также холестерин. Можно употреблять в виде экстрактов и капсул, но лучше посоветоваться с врачом. Не подходит для беременных.Гибискус. Предотвращает вздутие и задержку воды, является хорошим диуретиком. Можно употреблять в виде чая. Добавьте 2 чайных ложки листьев гибискуса в две чашки кипящей воды. Для усиления вкуса рекомендуется мед. Заваривать следует 5-6 минут, затем процедить и употреблять.Розмарин. Содержит фермент липазу, расщепляющий молекулы жира. Богатый источник волокон, продлевающих ощущение сытости. Можно покупать сушеный розмарин или выращивать его самостоятельно, чтобы затем заваривать в виде чая. Одну чайную ложку добавить в чашку кипятка, дать настояться 5-10 минут, процедить.Ним. Обладает противомикробным, противоспалительным и антиоксидативным воздействием, что улучшает кровообращение и избавляет организм от токсинов. Также усиливает метаболизм. У этого медицинского растения удивительная целительная сила, оно помогает худеть. Можно пережевывать по 4-5 листьев нима ежедневно или использовать по чайной ложке экстракта.Колеус форсколии. Экзотическое растение, применяемое в Аюрведе. Его корни стимулируют щитовидку, оно повышает уровень тестостерона и помогает наращивать мышечную массу. Выдавите гель из этого растения, добавьте в воду и пейте. Можно также употреблять в виде экстракта.