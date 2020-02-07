6 эффективных рецептов из меда и прополиса для защиты от варикоза

При склонности к варикозному расширению вен, если нет аллергии, можно использовать продукты пчеловодства.Рецепт 1.Ингредиенты: 200 г чеснока, 250 г жидкого меда.Приготовление. Чеснок истолочь, смешать с жидким медом, настаивать в темном месте в течение 7 дней.Применение. Принимать по 1 ст. ложке смеси за 20 минут до еды 3 раза в день. Курс лечения – 1 месяц.Рецепт 2.Ингредиенты: 20 г прополиса, 100 г сливочного масла.Приготовление. Прополис измельчить, смешать с размягченным маслом до однородной консистенции, переложить в банку из темного стекла, хранить в холодильнике.Применение. Наложить повязку с мазью на область трофических язв на 30 минут. Процедуру проводить ежедневно. Курс лечения – 12 дней.Рецепт 3.Ингредиенты: 20 г прополиса, 100 г меда.Приготовление. Расплавить прополис на водяной бане до вязкой консистенции, добавить мед, выдержать смесь на огне 5 минут, не допуская кипения, непрерывно помешивая, процедить, охладить, поместить в банку из темного стекла.Применение. Использовать для компрессов на область расширенных вен или трофических язв. Смесь нанести на хлопчатобумажную ткань, приложить к больному месту, укрыть пленкой и закрепить бинтом, оставить на 1,5 часа. На 3-й день длительность процедуры увеличить до 4 часов. На 5-й день компресс оставить на ночь. Процедуру проводить ежедневно. Курс лечения – 10 дней.Рецепт 4.Ингредиенты: 1 ст. ложка пчелиного воска, 1 ст. ложка порошка листьев крапивы двудомной, 1 ст. ложка порошка листьев подорожника большого, 1 ст. ложка гусиного жира.Приготовление. Смешать компоненты, выдержать на водяной бане 15 минут, остудить.Применение. Наложить повязку на область трофических язв на 20 минут. Процедуру проводить 2 раза в день. Курс лечения – 10 дней.Рецепт 5.Ингредиенты: 1 ст. ложка листьев березы бородавчатой, 2 ст. ложки травы горца почечуйного, 2 ст. ложки корней горца змеиного, 3 ст. ложки корней кровохлебки лекарственной, 3 ст. ложки меда липового, 500 мл воды.Приготовление. Растения тщательно измельчить, 3 ст. ложки смеси залить кипятком, настаивать в темном месте в течение 4 часов, процедить, добавить мед.Применение. Принимать по 50 мл настоя за 20 минут до каждого приема пищи.Курс лечения – 1 месяц.Рецепт 6.Ингредиенты: 1 ст. ложка листьев подорожника большого, 2 ст. ложки корней лопуха большого, 2 ст. ложки цветков ромашки аптечной, 3 ст. ложки корней аира болотного, 3 ст. ложки меда цветочного, 500 мл воды.Приготовление. Компоненты измельчить, 2 ст. ложки залить кипятком, поставить на медленный огонь, томить 20 минут, не доводя до кипения, снять с огня, остудить, процедить, добавить мед.Применение. Принимать по 50 мл отвара 3 раза в день за 20 минут до еды.Курс лечения – 2 месяца.Для лечения варикозного расширения вен также практикуют «медовый массаж», результатом действия которого является улучшение кровообращения в глубоких слоях кожи, повышение тонуса вен, а кожа становится эластичной, гладкой. После курса проведения на коже исчезают видимые проявления варикоза.Но применять такой массаж нужно только в специальных центрах, для его проведения требуется квалифицированный специалист. Применяется «медовый массаж» на начальной стадии варикозного расширения вен.