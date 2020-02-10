В орехах меньше калорий, чем считалось - удивительное открытие

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Орехи содержат много калорий, поэтому должны употребляться с осторожностью теми, кто хочет держать вес под контролем. Новое исследование проясняет, сколько калорий в орехах на самом деле.Несмотря на их имидж калорийной бомбы, орехи считаются здоровой пищей, и пользуются популярностью среди ЗОЖников. Ученые из США показали, что калорий в них гораздо меньше, чем считалось ранее. Исследование было опубликовано в "Американском журнале клинического питания".Метод определения количества калорийМетод Atwater используется для измерения калорий с помощью так называемого бомбового калориметра - он включает сжигание пищи в проницаемом для тепла контейнере, окруженном водой. Теплота сгорания (содержание энергии) измеряется.Метод проблематичен тем, что содержание калорий не учитывает, как отдельные питательные вещества ведут себя в пищеварительной системе человека.Как ведут себя орехи в желудке и кишечнике человека?В эксперименте, девять взрослых испытуемых питались обогащенной миндалем пищей почти три недели. При такой форме питания участники получали одну из трех миндальных доз - они содержали ноль, 42 или 84 грамма орехов в день.На основании продуктов распада в образцах стула, крови и мочи, исследователи восстановили количество энергии (калорий) и микроэлементов, которое организм мог получить от орехов.РезультатыНекоторые питательные вещества, особенно жир, содержащийся в орехах, не всасываются организмом в желудке и кишечнике, а просто выводятся из организма.Орехи часто не разжевывают очень долго - они попадают в пищеварительную систему в виде кусочков, не разбиваются полностью, поэтому их калорийность ниже, чем считалось ранее.Содержание энергии в миндале составляло 4,6 килокалории на грамм (ранее считалось - 6 калорий на грамм) - это соответствует 129 калориям при нормальной порции 28 грамм.