В орехах меньше калорий, чем считалось - удивительное открытие
Несмотря на их имидж калорийной бомбы, орехи считаются здоровой пищей, и пользуются популярностью среди ЗОЖников. Ученые из США показали, что калорий в них гораздо меньше, чем считалось ранее. Исследование было опубликовано в "Американском журнале клинического питания".
Метод определения количества калорий
Метод Atwater используется для измерения калорий с помощью так называемого бомбового калориметра - он включает сжигание пищи в проницаемом для тепла контейнере, окруженном водой. Теплота сгорания (содержание энергии) измеряется.
Метод проблематичен тем, что содержание калорий не учитывает, как отдельные питательные вещества ведут себя в пищеварительной системе человека.
Как ведут себя орехи в желудке и кишечнике человека?
В эксперименте, девять взрослых испытуемых питались обогащенной миндалем пищей почти три недели. При такой форме питания участники получали одну из трех миндальных доз - они содержали ноль, 42 или 84 грамма орехов в день.
На основании продуктов распада в образцах стула, крови и мочи, исследователи восстановили количество энергии (калорий) и микроэлементов, которое организм мог получить от орехов.
Результаты
Некоторые питательные вещества, особенно жир, содержащийся в орехах, не всасываются организмом в желудке и кишечнике, а просто выводятся из организма.
Орехи часто не разжевывают очень долго - они попадают в пищеварительную систему в виде кусочков, не разбиваются полностью, поэтому их калорийность ниже, чем считалось ранее.
Содержание энергии в миндале составляло 4,6 килокалории на грамм (ранее считалось - 6 калорий на грамм) - это соответствует 129 калориям при нормальной порции 28 грамм.
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