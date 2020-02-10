Травяные лекарства могут быть опасны для здоровья

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Так называемые безопасные лекарства на травах могут иметь очень даже опасные для здоровья человека побочные эффекты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Аделаиды в Австралии.Австралийские ученые провели метаанализ 52 исследований, касающихся препаратов на травах и токсикологии. Очень многие люди используют подобного рода препараты, поскольку они не только доступны по стоимости, но и считаются абсолютно безвредными для здоровья человека. Именно их безвредность и поставило под сомнение нынешнее исследование. Оказалось, что так называемые «лекарства» могут содержать токсические ингредиенты. В частности, ученые обнаружили в этих препаратах на травах токсические химикаты и тяжелые металлы, способные вызвать отказ почек и тяжелые повреждения печени у некоторых потребителей. Также нельзя исключить, что данные препараты могут вступать в негативную реакцию с настоящими лекарствами.Авторы исследования подчеркивают, что власти должны заказать независимое тестирование так называемых «безопасных» препаратов на травах перед тем, как разрешать их выход на рынок. К примеру, исследователи установили, что один из потребителей подобных лекарств столкнулся с эпилепсией после приема китайского травяного препарата, который был предназначен для природного лечения приступов. Еще в одном случае в организме мальчика, получавшего от своего отца травяные витамины тибетской медицины, обнаружился опасный уровень свинца. В течение 4 лет ребёнок получил 63 грамма этого токсического металла.Исследователи подчеркивают, что даже препараты на травах, не содержащие токсических химикатов или секретных ингредиентов, всё равно могут вызывать осложнения. В распоряжении науки не хватает достаточного количества исследований, которые говорили бы о том, какое именно воздействие оказывают эти сомнительные препараты.