Названы четыре простых принципа похудения и поддержки веса после 40 лет

Худеть и поддерживать желанный вес после 40 лет может быть проблемой. Но существуют простые принципы образа жизни, которые действительно работают и позволяют сохранять стройность в этом возрасте.Снижение метаболизма после 40 лет является неизменным процессом. Люди с удивление обнаруживают прибавку веса, а попытки похудеть становятся сверхсложной задачей.Тем не менее, специалисты констатируют: сбросить лишние килограммы и поддерживать здоровый вес можно не только после 40 лет, - в любом возрасте. Они назвали пять простых принципов похудения, работающие для зрелых людей, их рекомендации опубликовал журнал Health.Сократить углеводы, не исключая полностью. Источниками углеводов являются многие полезные продукты - свежие фрукты, цельное зерно, картофель, содержащие необходимые здоровью витамины, минералы, клетчатку, антиоксиданты. Но в возрасте после 40 лет ежедневная потребность организма в углеводах уменьшается. Для похудения и поддержки веса после 40-ка рекомендуемая диетологами суточная норма калорий составляет 1750. Если человек не занимается спортом, углеводы должны занимать 40% общего количества калорий – примерно 175 граммов в день. Употреблять нужно небольшими порциями, сочетая с некрахмалистыми овощами, нежирным белком, полезными жирами.Есть больше овощей. Еще один простой принцип похудения и поддержки нормального веса в «сложном» возрасте. Нужно стремиться к тому, чтобы съедать порцию овощей на завтрак, по две – на обед и ужин. В день получается пять порций (размер - с теннисный мяч).«Овощи увеличивают насыщенность, помогают регулировать уровни сахара, инсулина в крови, поддерживают здоровое пищеварение, - все это способствует похудению и контролю веса. Соединяйте овощи с постным белком, хорошим жиром, небольшим количеством полезных углеводов», - приводится в издании мнение ученых.Контролировать алкоголь. Многие женщины после 40 лет не могут добиться похудения, пока не сократят алкоголь или не перестанут пить. Когда потребляется спиртное, его расщепление становится главным приоритетом организма, - пища перерабатывается уже с меньшей активностью. Кроме того, алкоголь нарушает здоровый цикл сна, напрямую связанный с обменом веществ, поддержкой веса, накоплением жира на животе.Употреблять цельные продукты. Установлено, что переход от обработанных пищевых продуктов к цельным увеличивает сжигание калорий организмом. Некоторые эксперты говорят, что это один из самых простых принципов похудения, поскольку употребление цельных натуральных продуктов может помочь сбросить лишний вес даже без сокращения калорий.