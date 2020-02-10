Развенчаны популярные мифы о суточной норме воды

Швейцарские ученые пришли к выводу, что польза обычной воды для человека преувеличена.По их словам суточная норма равная двум литрам воды в день не соответствует научным подтверждениям, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.Специалисты Гетеборгской медицинской академии Сальгрен уверяют, что норма потребления воды для каждого человека индивидуальна и единого стандарта попросту не существует. Все зависит от того, как человеческий организм меняет потребности в зависимости от различных факторов.Медики подчеркивают, что потребление воды вечером должно быть значительно меньше, нежели дневное.Если человек ведет активный образ жизни, то жидкость в организме будет расходоваться быстрее. Люди, которые подолгу находятся в помещении, будут пить гораздо меньше воды. Если человек занимается спортом, то потребление жидкости увеличивается.Единой нормы для всех людей не существует, но все же есть те общепринятые минимумы, которые рекомендуется соблюдать. К примеру, кофеманам необходимо увеличить количество выпиваемой воды.Кроме того, ученые отметили, что жидкость сильного влияния на обмен веществ не оказывает.