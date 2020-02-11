Болезни, которые появляются даже у ЗОЖ-ников

Старость не щадит людей: у большинства появляются различные заболевания. Радует, что последнее время человечество задумывается о здоровье и следит за самочувствием. Но даже ЗОЖ-ников в старости ждут некоторые болезни. Какие именно, рассказывает MedikForum.ru.КатарактаСтруктура хрусталика глаза меняется с годами: мутнеет, плохо пропускает свет. Это называется катарактой. Человеку кажется, что он смотрит через мутное стекло, возникают пятна и разводы. А со временем полностью слепнет. Старше 40 лет с болезнью сталкивается каждый шестой человек, и ведение здорового образа жизни не всегда защищает от катаракты. При ожирении, диабете, гипертонии, курении и употреблении алкоголя риск заболеть увеличивается. Снизить вероятность можно за счёт профилактических осмотров у офтальмолога, использовании солнцезащитных очков, употреблении фруктов и овощей, отказа от вредных привычек.ГипертонияРаспространённая болезнь среди людей в возрасте 65-74 лет. Ежегодно от гипертонии умирают 9,5 миллиона пациентов. Наследственность, вредные привычки, стресс, лишний вес, сидячая работа, солёная пища — факторы риска. Употребление здоровой еды, поддержание тела в форме, отказ от алкоголя, физкультура позволят снизить риск, но не гарантируют того, что болезнь не появится совсем.ОстеопорозВ старости часто ослабевают кости, какой бы здоровый образ жизни не вел человек. В России от остеопороза страдают 10 миллионов старше 50. К причинам увеличенной вероятности заболевания относят генетику, низкий рост, недостаток кальция, витамина D, вредные привычки, сидячий образ жизни, раннюю менопаузу у женщин. Для защиты костей надо есть больше кальция, витамина D, гулять на свежем воздухе, есть молочные продукты, рыбу, заниматься спортом.ДеменцияСлабоумие возникает у большого процента жителей планеты, причины деменции не выяснены до конца. Но из-за курения и спиртного, недостатка витаминов D, B6, B9, B12, сердечно-сосудистых недугов риск заболеть слабоумием выше. Физкультура, силовой тренинг, прогулки на свежем воздухе, общение, продукты с жирными кислотами сделают мозг здоровее.АртритВоспаление тканей суставов, вызывающее отёк, болезненность и проблемы с передвижениями, появляется и у ЗОЖ-ников. Особенно старше 65 лет, у людей с плохой наследственностью, травмами суставов, избыточными килограммами, из-за работы или спорта, связанного с высокой степенью травматизации суставов. Избежать болезни поможет физкультура и контроль собственного веса.Как видите, не всегда ЗОЖ помогает защититься от различных заболеваний, которые ждут людей в старости. При этом отказ от вредных привычек, плохих продуктов, регулярные физические нагрузки и прогулки могут сотворить чудеса. Поэтому продолжайте в том же духе и не забывайте о собственном здоровье.