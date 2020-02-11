3 главных компонента для счастья
Проанализировав результаты 29 исследований за последние 12 лет, исследователи выяснили, что состояние здоровья и избыточный вес не являются факторами, способными помешать счастью. Исключением является наличие тяжелых заболеваний.
Также выяснилось, что местожительства человека, род занятий, наличие или отсутствие детей напрямую не связаны с шансом чувствовать себя счастливым.
По словам одного из авторов исследования профессора Роберта Камминса, возрастом люди чувствуют себя все более счастливыми.
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