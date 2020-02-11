3 главных компонента для счастья

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Для счастья необходимы три главных компонента - любовь, материальная обеспеченность и социальная активность, которая дает цель в жизни. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Университета Дикина (Австралия).Проанализировав результаты 29 исследований за последние 12 лет, исследователи выяснили, что состояние здоровья и избыточный вес не являются факторами, способными помешать счастью. Исключением является наличие тяжелых заболеваний.Также выяснилось, что местожительства человека, род занятий, наличие или отсутствие детей напрямую не связаны с шансом чувствовать себя счастливым.По словам одного из авторов исследования профессора Роберта Камминса, возрастом люди чувствуют себя все более счастливыми.