Обнаружено влияние бега на продолжительность жизни

Положительное влияние активного образа жизни на организм было выявлено учёными уже давно. К слову, недавние исследования показали, что регулярные пробежки могут уменьшить риск возникновения рака, а также сердечных заболеваний и диабета. Кроме того, удалось обнаружить воздействие бега на качество и продолжительность жизни.Ученые рассказали о влиянии чая на долголетиеВ рамках работы научные сотрудники изучили около 14 работ, направленных на выявление связи между бегом и причинами смертей. В период исследования были проанализированы данные порядка 230 тыс. человек, здоровье которых проверялось от 5,5 до 35 лет.Так, учёные установили, что, потратив всего 50 минут на пробежку в неделю, можно снизить показатель общей смертности. Было обнаружено, что введение данной привычки позволит увеличить продолжительность жизни на 27%, сообщает British Journal of Sports Medicine.Ранее группе учёных удалось выяснить, что максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет. Такие выводы специалисты сделали, основываясь на изучении ДНК. Они заявили, что современный человек живёт гораздо дольше благодаря медицине и образу жизни.