Названы пять круп с низким гликемическим индексом, полезных даже худеющим

Крупы с низким показателем гликемического индекса (ГИ) насыщены клетчаткой, медленно усваиваются, стабилизируют уровень сахара в крови, защищают от повышенного аппетита и набора веса. Специалистами были названы крупы, которые полезны даже худеющим людям.Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны? Показатель ГИ отражает воздействие пищи на уровень содержания глюкозы в крови человека: чем индекс больше, тем выше ее концентрация. Крупы и другие продукты с высоким гликемическим индексом увеличивают в организме скорость расщепления углеводов – это способствует быстрому возникновению чувства голода после еды. В результате человек переедает, увеличивает свое жироотложение, а вместе с ним – риск метаболических нарушений, чреватых развитием воспаления, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.Крупы, овощи, фрукты с низким гликемическим индексом, напротив, защищают от подобных проблем. При их употреблении энергия высвобождается медленно, препятствуя росту сахара в крови и поддерживая длительное ощущение сытости.Большинство пищевых источников углеводов в рационе человека должны иметь низкий гликемический индекс, подчеркивают эксперты в области здравоохранения во всем мире. Низким считается гликемический индекс менее 50.Какие же крупы с низким гликемическим индексом специалисты называют полезными даже при похудении?Овес. Овсяная крупа, сваренная на воде, обладает ГИ 40, является одним из лучших образцов диетических зерновых. Употребление овсяной каши защищает от набора лишнего веса. Эта крупа богата белком, что является дополнительным преимуществом для худеющих с помощью низкоуглеводного питания.Квиноа. Гликемический индекс – 35. Квиноа не содержит глютена, богата клетчаткой, отличается высоким содержанием белка (100 граммов вареной крупы – это целых 14 граммов белка). Помимо того, в ней много крайне полезных здоровью минералов: кальций, железо, магний, фосфор, калий.Гречка. Гликемический индекс сырой крупы составляет 55, но после варки, из-за присутствия в блюде воды, ГИ снижается до 40, - при этом не теряются витамины, белок, минеральные вещества, антиоксиданты. Гречневая крупа – чемпион по количеству антиоксидантов. В частности, содержит фенольные соединения кверцетин и рутин, нейтрализующие свободные радикалы, которые способствуют образованию раковых клеток.Перловка. Крупа однозначно полезна худеющим, показана для лучшего контроля состояния людям, больным диабетом (перловка снижает сахар в крови). Гликемический индекс перловой каши (сваренной на воде) не превышает 30 единиц, вдобавок она обеспечивает организм растительными волокнами, белком, микро- и макроэлементами.Полба. Крупу часто путают с перловкой, но это другой вид зерновых. Полба – разновидность пшеницы с зерном, покрытым прочной оболочкой, не дающей перемолоть его в муку. Данная крупа с гликемическим индексом около 40 очень полезна страдающим от повышенного холестерина и сахара в крови – ее потребление стимулирует вывод жировых излишков, повышает прочность, эластичность сосудов, улучшает работу сердца, снижает риск диабета. На заметку худеющим: данная крупа стимулирует рост мышц.