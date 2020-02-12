Какой напиток помогает улучшить состав крови

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Эксперты определили напиток, который обладает множеством полезных свойств для организма. В его составе есть продукты, помогающие всем системам работать, как часы.Итак, напиток из банана, имбиря, щепотки куркумы, меда и йогурта способен контролировать уровень глюкозы в крови, скачки которой негативно влияют на здоровье и могут привести к различным нарушениям. Продукты, входящие в состав напитка, улучшают кровообращение и очищают сосуды.Известно, что бананы богаты на витамины А, В, Е и С, а также магний, фосфор, фолиевую кислоту и множество других веществ, которые нужны для формирования эритроцитов - клеток крови. Эти фрукты легко усваиваются организмом и положительно влияют на работу пищеварительной системы. Не менее полезен для здоровья мед, имбирь и куркума, поэтому в сочетании эти продукты являются настоящей витаминной бомбой.Для того, чтобы приготовить напиток необходимо взять один банан, полстакана ванильного йогурта, половину чайной ложки меда и тертого имбиря, а также шепотку куркумы. Полученную смесь нужно сбить блендером до однородной массы.