Алкогольная зависимость - семейная проблема, доказали неврологи

Новое исследование Университета Пердью и Медицинской школы Университета Индианы показало: наличие родителя с алкоголизмом влияет на то, как мозг человек переключается между состоянием покоя и активности, вне зависимости от личного отношения к алкоголю, пишет Medical Express.В мозге происходит реконфигурация в момент между выполнением умственно трудных задач и отдыхом. Однако если в семье есть алкоголик, мозг его родственников не будет реконфигурироваться должным образом. Хотя отсутствующий переход реконфигурации, кажется, не влияет на то, насколько хорошо человек выполняет умственно трудные задачи, данный переход может быть связан с более масштабными функциями, которые инициируют поведение, связанное с алкогольной зависимостью. В частности, отмечается большая нетерпеливость в ожидании награды - характерная черта зависимости.Итак, реконфигурации - момент, когда мозг заканчивает выполнение одной задачи и готовится к тому, что будет дальше. Несколько областей мозга одновременно участвуют в реконфигурации. Схемы мозговых связей перенастраиваются в течение первых трех минут после завершения задачи. К четвертой минуте отдыха эффект полностью исчезает, установили неврологи.