Российские исследователи показали, как можно сделать овощи еще полезнее

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) совместно с Кемеровским государственным университетом представил метод усиления полезных свойств овощей, передает РИА "Новости". Ученые предлагают повышать концентрацию антиоксидантов в свежих овощах с помощью ультрафиолетового излучения.В рамках исследования было изучено влияние ультрафиолетового излучения на томаты. Оказалось, такое облучение увеличивало количество антиоксидантов в плодах. А, подчеркивают специалисты, антиоксиданты снижают риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивая продолжительность жизни.Что важно, опробованная методика не требует изготовления сложного или дорогого оборудования. Его внедрение в практику потенциально может помочь повысить обеспеченность россиян свежими овощами с высоким антиоксидантным статусом, уверены исследователи.