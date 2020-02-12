Российские исследователи показали, как можно сделать овощи еще полезнее
В рамках исследования было изучено влияние ультрафиолетового излучения на томаты. Оказалось, такое облучение увеличивало количество антиоксидантов в плодах. А, подчеркивают специалисты, антиоксиданты снижают риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивая продолжительность жизни.
Что важно, опробованная методика не требует изготовления сложного или дорогого оборудования. Его внедрение в практику потенциально может помочь повысить обеспеченность россиян свежими овощами с высоким антиоксидантным статусом, уверены исследователи.
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