Уровень полового гормона определяет личный риск развития диабета

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Как передает ТАСС, Университет Эксетера установил, что избыток тестостерона снижает риск развития диабета 2-го типа у мужчин и повышает этот риск у женщин. В ходе исследований ученых интересовал постоянный избыток тестостерона в теле, обусловленный генетическими факторами.Они использовали генетические данные более 400000 человек. Из этой информации было выделено свыше 2500 генетических вариаций, которые отражаются на уровне тестостерона в организме. Оказалось, избыток тестостерона по-разному влиял на здоровье мужчин и женщин. Так, он на 37% увеличивал вероятность того, что у женщины разовьется диабет 2-го типа, а также, на 51% - синдром поликистозных яичников.У мужчин, напротив, высокие концентрации гормона снижали риск развития инсулиновой резистентности, грозящей диабетом, на 14%. Была также выявлена связь уровня тестостерона и риска развития рака груди, матки для женщин, и рака простаты для мужчин. Во всех случаях риск развития данных типов рака вырастал на 10-23% по мере увеличения концентрации тестостерона.