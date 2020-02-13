Как правильное питаться при заболеваниях щитовидки

Плохие экологические условия, несбалансированное питание, и, как изначальная причина, недостаток йода в пище и воде могут спровоцировать расстройство функции щитовидной железы. Это может быть избыток (тиреотоксикоз, гипертиреоз) или дефицит (гипотиреоз) количества щитовидных гормонов.Для нормальной функции обменных процессов в организме такой орган, как щитовидная железа, синтезирует определенные виды гормонов. В случае, когда таких гормонов синтезируется недостаточно, специалисты говорят о гипофункционировании щитовидки. В таком состоянии обменные процессы замедляются, человек приобретает склонность к полноте. Кожные покровы становятся сухими, ухудшается память и внимание.Основным компонентом рационального питания при таких симптомах должен стать йод. Это вещество наш организм приобретает с вдыхаемым воздухом и продуктами, поступающими с питанием. Для нормальной выработки гормонов человеческому организму требуется около 140 мкг йода ежедневно.Наилучшие источники йода – это рыба и морские продукты: ламинария, морские водоросли (нори), тунец, крабовое мясо, минтай, креветки, кальмары и мясо других морских обитателей. Значительное количество этого элемента содержат овощи, фрукты, зелень, выращенные на богатой йодом почве.При выраженном недостатке йода в питании рекомендуют использовать йодированную соль. Насыщенная йодом, такая соль должна постоянно присутствовать на кухонном столе и использоваться при приготовлении пищи. Следует учитывать, что соль с йодом может сохранять свои лечебные свойства лишь до 4-х месяцев, по истечении этого периода необходимый элемент просто испаряется.При гипотиреозе полезно употреблять в пищу бобовые, кукурузу, злаковые культуры, корнеплоды, помидоры. Не рекомендуется употреблять лишь обычную белокочанную капусту и кашу из пшена – в этих продуктах присутствуют вещества, которые не позволяют йоду усваиваться.При расстройствах функциональной способности щитовидки желательно придерживаться вегетарианского способа питания – диеты с преимущественным употреблением свежих фруктов, овощей, корнеплодных растений, семян и орехов. В таких продуктах присутствует натуральный йод, без которого невозможен нормальный баланс процессов в организме.При гипотиреозе пища должна состоять из разнообразных морепродуктов, а при гипертиреозе продукты, содержащие йод, следует ограничивать.Помимо элемента йода при заболеваниях щитовидки рекомендуется использовать продукты с высоким содержанием кобальта, марганца, меди и селена. Такие вещества способствуют нормальному усваиванию йода и содержатся в ягодах, тыкве, корнеплодах, шиповнике, салате, а также в отварах из шишек хмеля, полыни, тысячелистника.Лечение щитовидки лучше всего начинать с употребления продуктов, которые очищают кровь. К таким продуктам относятся корень и стебли сельдерея, чеснок, редис. Хорошее действие оказывают проросшие зерновые и бобовые: овес, ячмень, пшеница, чечевица, фасоль. Дневной рацион должен состоять из достаточного количества различных видов орехов, семян льна, подсолнечника.Питьевая вода должна быть очищенная (не из-под крана), лучше минеральная щелочная.Список продуктов, рекомендуемых при недостаточной работе щитовидки, довольно обширный:- нерафинированное масло (подсолнечное, облепиховое, оливковое, ореховое и др.);- молочные натуральные продукты (можно кисломолочные);- продукты пчеловодства (мед, соты, забрус);- крупы, каши (гречневая, овсяная, ячневая, кроме пшенной);- свежие и запеченные корнеплоды (картофель, свекла, морковь, редька);- сухофрукты (инжир, чернослив, финики, урюк, курага);- тыква, кабачок, баклажан, кукуруза, патиссон, горох, фасоль, чечевица, соя;- яблоки (с косточками), груши, абрикосы, сливы;- бульон из овощей;- бездрожжевой темный хлеб, можно бородинский;- рыба (морская и речная, щука, форель, треска, хек, камбала, скумбрия);- мидии, крабы, морская капуста, креветки, кальмары;- бахчевые культуры;- хурма, черноплодная рябина, виноград.Питание при гипотиреозе должно быть разнообразным. Однако сахар, мучные изделия, острые и солено-копченые блюда необходимо если не исключить, то хотя бы значительно сократить. Хороший натуральный кофе при гипотиреозе допускается, а вот при тиреотоксикозе – наоборот, не приветствуется.Продукты, которые могут быть рекомендованы при гипертиреозе (тиреотоксикозе – избыточной функции щитовидки):- молочные и кисломолочные натуральные продукты (творог, молоко, простокваша, сыр);- нежирные сорта мяса (курица, индейка);- крупяные каши.Питание при гипертиреозе должно быть частым, но с употреблением небольшого количества пищи (дробное питание). Приготовление пищи лучше всего проводить на пару или в духовом шкафу: жаренная и копченая пища не допускается.При диагнозе гипотиреоз не рекомендуются:- жирные виды мяса (свинина, крольчатина, баранина) и колбасные продукты;- спрэд, маргарины, синтетические жиры;- сахар, мучные и кондитерские продукты, хлебные изделия из белой муки высшего сорта, - сдобные булочки;- продукты с консервантами и канцерогенами, синтетическими красителями и стабилизаторами;- майонезы, кетчупы, перец чили, горчица, хрен, все виды уксуса;- шоколад, какао, кола;- копчености – сало, рыба, мясо;- яйца и блюда из них;- алкогольные напитки, сигареты.При диагнозе гипертиреоз (тиреотоксикоз) не рекомендуются:- морепродукты (рыба, морские водоросли);- йодированная соль;- кофе и крепкий чай;- шоколад с большим содержанием какао, кока-кола;- насыщенные мясные и рыбные бульоны;- чеснок, щавель, жирное мясо, сало, консервы;- алкогольные и слабоалкогольные напитки;- пряности и специи.При любой патологии щитовидной железы важно не пропускать приемы пищи. Возможно, доктор назначит прием дополнительных витаминов и микроэлементов (в качестве профилактической поддержки организма).При расстройствах в работе щитовидной железы настоятельно рекомендуется включать в ежедневный рацион питания такие блюда, как куриное мясо в пароварке, отварное или запеченное на гриле, заливное из мяса курицы или индейки в овощном отваре. Можно употреблять белковый омлет на пару (желтки лучше исключить).Блюда из круп включают в себя запеканки, рассыпчатые и молочные каши, пудинги, мюсли. Можно запекать картофель в кожуре, закладывая в середину сыр или зелень.На обед предпочитаются вегетарианские супы на крупах и картофеле, фасолевый борщ, овощное рагу, овощной плов (можно добавлять сухофрукты), фруктовые салаты. Салаты из отварных овощей, винегрет, фасолевый салат прекрасно утоляют чувство голода.В качестве десерта будет уместно фруктовое желе, муссы, компот или кисель из сухофруктов, свежевыжатые соки.В меню старайтесь избегать макарон, манной и пшенной крупы, крепких мясных, грибных бульонов. Не рекомендуется мороженое, торты, пирожные, шоколад, выпечка.Вместо хлеба можно выпекать бездрожжевые лепешки, которые при желании следует посыпать тмином, кунжутом, полить медом или растительным маслом.Несколько вариантов диетического меню при болезнях щитовидкиГипертиреоз:Завтрак – фруктовый салат из яблока, банана и апельсина, зеленый или травяной чай;Перекус – бутерброд с черным хлебом и сыром, чай с молоком;Обед – легкий куриный супчик, овощной плов, компот;Перекус – овсяный крекер, травяной чай;Ужин – гречневая запеканка с овощами и сыром, кусочек черного хлеба;На ночь – стакан кефира.Второй вариант:Завтрак – сырники с йогуртом, чай из шиповника;Перекус – молочный суп с крупой;Обед – фасолевый борщ, запеченный картофель с паровой котлетой, кисель;Перекус – горсть орехов или сухофруктов, чай;Ужин – тушеные овощи, кусочек темного хлеба;На ночь – чашка молока.Гипотиреоз:Завтрак – белковый паровой омлет, хлеб бородинский с сыром, кофе без сахара;Перекус – фруктовый микс из груши, банана и апельсина;Обед – рыбная уха, картофельная запеканка, компот;Перекус – творожный пудинг, чай;Ужин – рыбные фрикадельки на пару с гречкой, кусочек темного хлеба, компот;На ночь – кефир.Второй вариант:Завтрак – творожная запеканка с медом, черный чай;Перекус – винегрет с бездрожжевой лепешкой;Обед – щи, запеченный картофель, салат из морской капусты, кисель из сухофруктов;Перекус – яблоко или банан;Ужин – рыба, запеченная в фольге с овощами, кусочек бездрожжевого хлеба, компот;На ночь – чай с молоком.При любых заболеваниях щитовидной железы обязательно необходимо употреблять свежие овощи, зелень и фрукты – для улучшения работы обменных процессов организму нужна клетчатка. Диета при заболевании щитовидной железы должна быть основана на результатах анализов, согласована с доктором. Не обращайтесь к диете самостоятельно, для начала следует уточнить диагноз у эндокринолога.Перечень полезных продуктов при заболевании щитовидной железы:- свежие морепродукты (рыба, крабы, креветки, мидии, лангусты, морские водоросли - цитозера, фукус, ламинария);- продукты питания с кобальтом, марганцем, селеном (сухой или свежий шиповник, арония черноплодная, черника, крыжовник, малина, земляника, тыква, свекла, репа, цветная, брюссельская, салатная капуста, корни и листья одуванчика);- чаи из горьких трав (корня дягеля, полыни обыкновенной, тысячелистника, хмеля (в органических количествах);- адаптогенные растения (женьшень, заманиха, родиола розовая, пион уклоняющийся, золотой корень, элеутерококк, левзея, исландский мох, солодка голая, ятрышник) важно употреблять при смене диеты;- продукты-очистители (сельдерей, черная редька, чеснок, пастернак);- проросшие зерна овса, ячменя, пшеницы, фасоли;- дикие травы и орехи, которые содержат медь, железо и вещества для очистки крови (грецкие, лесные, индийские орехи, зерна миндаля, кешью, кунжут (сезам), лен, семена подсолнечника, мак, таволга, зверобой, иван-чай, зюзник, донник желтый, душица, цветы каштана) принимать в виде порошка (модно измельчить в кофемолке);- очищенная (фильтрованная) вода, специальная «протиевая вода», минеральная вода;- мед (до двух столовых ложек в сутки);- растительное масло (оливковое, кукурузное, подсолнечное, кунжутное, ореховое, соевое) не использовать при термической обработке продуктов;- топленое сливочное масло (не более 20 г в сутки);- каши на воде с овощами, фруктами или сухофруктами, в виде киселей;- запеченный картофель в небольших количествах;- компоты из сухофруктов (на ночь залить сухофрукты кипятком, на утро можно употреблять);- домашние мюсли (овсяные хлопья ненадолго замочить в воде или морковном соке, добавить тертые кислые яблоки, морковь, протертые в муку семена или орехи, мед, лимонный или апельсиновый сок);- салаты из вареных или сырых овощей, винегреты, овощные рагу (брюква, турнепс, цуккини, зеленый горошек, баклажаны, салатный перец, кабачки, скорцонер, салат, топинамбур, спаржа, цикорий, шпинат, вареная кукуруза), для заправки применять: зеленые приправы, лук-порей, белое вино, соевый соус, томаты, сок лимона;- домашний особый майонез (слегка подсушить на сковородке любой вид орехов (все, кроме арахиса), потом смолоть на кофемолке, добавить понемногу сок лимона, тертый чеснок, растительное масло или мед, желток домашнего яйца (изредка), взбить миксером до состояния сметаны).