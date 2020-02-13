5 обязательных продуктов при гипотиреозе

Эта болезнь возникает при дефиците гормонов щитовидной железы. Следует выполнять все рекомендации лечащего врача и не забывать про правильное питание.Семечки. Регулирующий гормоны щитовидной железы фермент нуждается в селене. Семечки богаты этим нутриентом. Обязательно употребляйте их при гипотиреозе.Ромашка. Великолепный антиоксидант, дающий защиту от окислительного стресса. Улучшает кровообращение и снижает уровень воспалений.Ананасы. Фрукт содержит большое количество йода, необходимого организму при гипотиреозе. Употребляйте по стакану ананасового сока ежедневно, либо поглощайте ананас в натуральном виде.Чеснок. Стимулирует производство глутатиона - молекулы, регулирующей гормоны щитовидной железы. Великолепный антиоксидант, противовоспалительное средство. Две головки чеснока съедайте на ночь, запив теплой водой.Шпинат. Еще один богатый источник йода. Добавляйте спаржу в салаты и супы, используйте в качестве гарнира