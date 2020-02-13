5 обязательных продуктов при гипотиреозе
Семечки. Регулирующий гормоны щитовидной железы фермент нуждается в селене. Семечки богаты этим нутриентом. Обязательно употребляйте их при гипотиреозе.
Ромашка. Великолепный антиоксидант, дающий защиту от окислительного стресса. Улучшает кровообращение и снижает уровень воспалений.
Ананасы. Фрукт содержит большое количество йода, необходимого организму при гипотиреозе. Употребляйте по стакану ананасового сока ежедневно, либо поглощайте ананас в натуральном виде.
Чеснок. Стимулирует производство глутатиона - молекулы, регулирующей гормоны щитовидной железы. Великолепный антиоксидант, противовоспалительное средство. Две головки чеснока съедайте на ночь, запив теплой водой.
Шпинат. Еще один богатый источник йода. Добавляйте спаржу в салаты и супы, используйте в качестве гарнира
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