Диетолог рассказала, как не сорваться во время диеты

Диетолог Виктория Кляуз дала простые советы, как не сорваться во время диеты.Как она написала в своем канале в Telegram, домашние запасы вредных продуктов из холодильника нужно выбрасывать. Вместо них, нужно, чтобы дома всегда была приготовлена полезная еда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Домашние запасы. «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить» – вот с вредной едой то же самое. Если в морозилке лежит полпачки мороженного или в шкафу лежит пачка печенья, которое «жалко выбросить», оно будет съедено! А теперь посчитайте, сколько времени и денег вы потратите на «сжигание» этих калорий? Гораздо больше стоимости пачки мороженного! Безжалостно убирайте все вредное, а если захочется – придется приложить усилие и пройтись к ближайшему магазину», – написала диетолог.+Пустой холодильник. «Если дома есть нечего, а на готовку уйдет час, то велика вероятность поужинать в ближайшем фастфуде. Старайтесь, чтоб у вас всегда были заготовки или продукты, из которых можно приготовить ужин за 15 минут. На это не нужно специально выделять целый день. Когда вы готовите котлеты/фаршируете перцы/разделываете рыбу или варите бульон – отправьте часть в морозилку», – посоветовала Кляуз.Ресторан. «Если вы голодны, а встреча будет долгой, не ограничивайтесь легким салатом. Сытость не наступит, а к концу вечера вы «сорветесь» на десерт. Гораздо правильнее выбрать основное мясное/рыбное блюдо и забыть о десерте. Иногда и в детском меню можно найти хорошие варианты обеда», – написала доктор.Она подчеркнула, что сытость наступает в течение 15-20 минут после еды.«Вот именно в эти 20 минут большинство наедает ненужные калории, и часто – из сладостей. Поэтому, поев, всегда выжидайте паузу – через 15 мин о еде уже не вспомните», – добавила Кляуз.