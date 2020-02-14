Ученые придумали, как защитить зубы от кариеса
Ученые нашли новый способ предотвратить появление кариеса, который, помимо проблем с зубами, может привести к раку толстой и прямой кишки. Для этого китайские исследователи создали защитное покрытие, которое ко всему еще и восстанавливает зубы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
О своем изобретении ученые из Аньхойского медицинского университета в Китае рассказали в ACS Applied Materials and Interfaces.
Китайцы назвали свое изобретение пептидным лаком и пояснили, что для его изготовления использовали природные механизмы.
Ученые разработали специальный материал, в основе которого натуральный антимикробный пептид H5, вырабатываемый слюнными железами. Выяснилось, что это вещество отлично помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий.
Далее к полученному веществу ученые добавили фосфосерины, которые привлекли больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. В результате получилось покрытие, которое помогает убивать микробы еще до того, как они достигнут поверхности зубов.
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