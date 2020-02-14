Эта популярна пряность помогает убрать жир на животе и обладает противовоспалительными свойствами

Корица — одна из самых популярных пряностей. Если ее использовать не только для выпекания булочек, то можно получить массу полезных свойств — от похудения до противовоспалительного эффекта.«Исследование Американской кардиологической ассоциацией показало, что корица, обычно используемая как в сладких, так и в острых блюдах, замедляет процесс накопления жира и снижает риск повреждения сердца, вызванного употреблением нездоровой пищи. Ученые провели серию тестов в течение 12 недель: грызунам вводили коричную добавку. Результаты показали, что в конце 12 недель у грызунов было обнаружено больше антиоксидантных противовоспалительных молекул, которые защищали их тела от повреждений, вызванных стрессом. Также было обнаружено, что грызуны весят меньше и имеют меньше жира на животе, даже если они потребляют жирную диету», — пишет издание Pharmacognosy Research.Другие полезные свойства корицыАнтимикробный потенциал — циннамальдегид в корице предотвращал рост листерий и кишечной палочки в пище. Также было обнаружено, что корица эффективна против бактерий, таких как золотистый стафилококк и некоторых грибов и видов дрожжей.Источник антиоксидантов — корица полна полезных для здоровья соединений, которые препятствуют окислительному процессу в клетках.Противовоспалительные свойства — было обнаружено, что корица содержит такие соединения, как транс-циннамальдегид, кариофилленоксид, эвгенол и L-борнеол, которые предотвращают воспаление.