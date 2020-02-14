Натуральное средство при синдроме беспокойных ног

Название лекарства происходит от греческого слова «мумие» – «сохраняющее тело». Как лекарственное средство оно известно более трех тысяч лет.Современные представления об этом веществе черного или темно-коричневого цвета, похожем на смолу, основываются не только на преданиях и рукописях прошлых веков, но и на результатах экспериментов и исследований современных ученых.Благодаря последним было установлено:- мумие, вводимое даже в больших дозах, не вызывает никаких отрицательных изменений;- применение мумие активно влияет на фосфорный обмен в организме, на периферическую нервную систему;- мумие повышает общую защитную функцию организма и увеличивает продолжительность жизни.Влияние на фосфорный обмен, как было установлено в результате экспериментов, способствует в свою очередь активизации роста костной ткани, что ускоряет сращивание при переломах и общее укрепление костей.Хорошо помогает мумие и при болях в ногах.Делается 7 %-ный раствор мумие и принимается по схеме: 10 дней – по 1 ч. ложке в день, 10 дней – по 1,5 ст. ложки, 10 дней – по 1 ст. ложке, 10 дней – по 1,5 ст. ложки и последние 5 дней – снова по 1 ч. ложке.Все это касается внутреннего применения. Но мумие можно применять и наружно. Например, издавна известно, что при болях в ногах отлично помогает такой рецепт: 2 г мумие и 1 г медицинской серы растереть, добавить 3–6 капель воды; полученный состав втереть в больное место на ночь и укутать шерстяным платком. К утру боль обычно проходит.