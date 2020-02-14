Как похудеть без диеты? 5 уловок, которые могут помочь

Диеты часто подразумевают жесткое ограничение, что не идет на пользу здоровью и создает излишнее нервное напряжение. Попробуйте воспользоваться этими уловками – с их помощью можно похудеть на несколько килограммов, сообщает журнал Freundin.Кофе три раза в день. Исследование Гарвардского университета показало: женщины, которые пьют от двух до трех чашек кофе в течение дня, ускоряют свой обмен веществ на 16 процентов - независимо от того, что они едят и сколько упражнений делают. Использование кофеина – одна из проверенных уловок, позволяющих похудеть без диеты: он стимулирует центральную нервную систему, усиливает кровообращение, способствует более активной дефекации и деятельности почек. Также кофе снижает тягу к сладкому. Его важно употреблять без сахара.Включить в рацион оливковое масло и молоко. Было обнаружено, что олеиновая кислота в оливковом масле действует как эффективно средство подавления аппетита, специфическим образом влияя на гормональное производство в кишечнике. Молочные продукты содержат линолевую кислоту, стимулирующую жировой обмен и помогающую нарастить мышечную массу. Но эта уловка не работает с обезжиренным молоком.Регулярные приемы пищи. Когда организм долго не получает еды, уровень сахара в крови падает, и возникает выраженная потребность в новой порции энергии. В результате аппетит и голод становятся чрезмерными – так тело заставляет нас как можно быстрее дать ему пищу. Работа ученых из Университета Миссури свидетельствует: регулярный прием небольших порций здоровой пищи – это простая, но действенная уловка, позволяющая обходиться меньшим количеством калорий и худеть. Уровень сахара в крови при таком питании остается постоянным, защищая от вспышек голода.Белковая закуска перед сном. Жир может сжигаться даже во время глубокого сна, когда организм вырабатывает гормон роста HGH. Для этого диетологи советуют употреблять низкокалорийные белковые закуски за один-два часа до сна Подойдут: 100 граммов йогурта или творога, 150 мл кефира, несколько орехов.Мята перечная после еды. Чашка мятного чая, выпиваемая после еды, - еще одна уловка, которая помогает похудеть без диет. Его питье стимулирует выработку желчных соков, что ускоряет сжигание жира.