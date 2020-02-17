Специалисты рассказали, как правильно возвращать препараты в аптеку

Роспотребнадзор напоминает: при определенных обстоятельствах лекарства можно обменять или вернуть, передает "Новости Mail.RU". Если человек просто передумал пользоваться товаром надлежащего качества, по закону сдать его нельзя. Но если был замечен брак или фармацевт ошибся с названием или дозировкой, вернуть возможно.Итак, когда препарат имеет недостаток, его можно вернуть, обменять на аналогичный надлежащего качества или заменить с перерасчетом цены на другой. Некачественный товар может иметь истекший на момент продажи срок годности, отсутствие обязательной информации о товаре или инструкции, несовпадение серии и срока годности на упаковке и препарате, несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям и наличие в упаковке брака (сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия).Аптека отказывается оформить возврат? Тогда составляется претензию в двух экземплярах, в которой точно нужно указать недостаток товара, фамилию, имя, отчество фармацевта или провизора и заверить жалобу его подписью. Один экземпляр остается в учреждении, второй - у покупателя. Эксперты Роспотребнадзор подчеркивают: обратите внимание на смысловую разницу слов "замена" и "обмен". Слово "замена" используется при требовании в отношении некачественного товара, слово "обмен" - при требовании в отношении качественного товара.