Специалисты рассказали, как правильно возвращать препараты в аптеку
Итак, когда препарат имеет недостаток, его можно вернуть, обменять на аналогичный надлежащего качества или заменить с перерасчетом цены на другой. Некачественный товар может иметь истекший на момент продажи срок годности, отсутствие обязательной информации о товаре или инструкции, несовпадение серии и срока годности на упаковке и препарате, несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям и наличие в упаковке брака (сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия).
Аптека отказывается оформить возврат? Тогда составляется претензию в двух экземплярах, в которой точно нужно указать недостаток товара, фамилию, имя, отчество фармацевта или провизора и заверить жалобу его подписью. Один экземпляр остается в учреждении, второй - у покупателя. Эксперты Роспотребнадзор подчеркивают: обратите внимание на смысловую разницу слов "замена" и "обмен". Слово "замена" используется при требовании в отношении некачественного товара, слово "обмен" - при требовании в отношении качественного товара.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.meddaily.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий