8 лучших фруктов для ускоренного сжигания жира

Фрукты уменьшают тягу к сладкому и являются отличным способом ускорить сжигание жира в теле. Какие в этом деле самые лучшие?«Различные исследования показали, что употребление определенных фруктов способствует эффективному сжиганию жира», - сообщает журнал Freundin.Яблоки. Насыщены пектинами, которые положительно сказываются на работы органов желудочно-кишечного тракта, почек, ускоряют вывод лишней жидкости, защищают от отеков. Также активному сжиганию жира способствует их высокое содержанием клетчатки.Абрикосы, нектарины. Одни из лучших фруктов в рационе худеющих. Их употребление позволяет чувствовать быструю сытость, уменьшает тягу к шоколаду.Авокадо. Его способность ускорять сжигание жира связана с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Фрукт поддерживает активные метаболические процессы, помогает стать стройнее.Лимоны. Эти фрукты помогают организму не только интенсивнее сжигать жир, но также ускоряют процессы детоксикации, выводя нежелательные вещества.Киви. Зеленый фрукт содержит гормон серотонин, ускоряющий расслабление, помогающий быстрее заснуть и лучше спать. При хорошем ночном сне не менее восьми часов сжигание жира активизируется.Дыня. Содействует ускоренному сжиганию жира за счет противовоспалительных компонентов и антиоксидантов.Грейпфруты. Доказано, что они уменьшает жир на животе, одновременно снижая уровень нерегулярного холестерина.