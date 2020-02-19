Онколог назвала продукты, от которых лучше отказаться во избежание рака

Специалист Центра онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов лучше всего отказаться для профилактики рака. По ее словам, во избежание онкологических заболеваний людям нужно придерживаться сбалансированной диеты.Сама врач признается, что несмотря на сильную загруженность в клинике, она старается внимательно следить за своим питанием. Ежедневно Антония употребляет в пищу свежие фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты.Чтобы предотвратить развитие рака, в рационе должно быть много продуктов с высоким содержанием клетчатки. А вот употребление красного мяса в пищу лучше снизить до одного-двух раз в неделю, поскольку ученые зафиксировали связь такого пищевого увлечения с развитием рака толстой кишки.Кроме того, Бейтцен-Хейнеке порекомендовала отказаться от сахара, особенно сладких напитков. Вместо них лучше пить несладкий чай или воду. С онкологом согласился и известный дерматолог из ФРГ Йенс Тесманн. По его словам, сахар также провоцирует воспалительные процессы кожи, сообщает портал Focus.de.