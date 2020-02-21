Генетики представили средство, предотвращающее потерю зрения
В рамках терапии делается инъекция в заднюю часть глаза - это доставляет рабочие копии гена RPE65. Они содержатся внутри безвредного вируса, который позволяет им проникать в клетки сетчатки. Оказавшись внутри ядра клетки, ген поставляет инструкции для создания рабочего белка RPE65.
Лечение подходит только пациентам с остаточным зрением. Оно должно принести наибольшую пользу детям с дистрофией сетчатки, поскольку терапия может остановить потерю зрения на раннем этапе. Неизвестно, как долго продлится польза от лечения, но, считается, положительный эффект сохраняется несколько десятков лет. На его проявление уходит 1-2 месяца.
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