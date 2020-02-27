Перец чили и другие средства от весенней аллергии

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Зима на большей части территории России как будто бы и не наступала вовсе. И вот уже подошло время всерьез побеспокоиться о том, чем защищаться от весенней аллергии.Включите специи в рацион. Кайенский перец, лук, чеснок и имбирь обладают свойствами растворять слизистые. Не забывайте специи и приправы весной.Мало эвкалипта. Снижает уровень воспалений, уменьшает симптомы аллергии. Вдыхайте пар эвкалиптового масла или используйте диффузор в комнате. Очень эффективно при разного рода респираторных проблемах.Ирригаторы для носа. С их помощью можно из одной ноздри в другую перекачивать соляной раствор. А это промывает слизистые. В аптеках продаются самые разные виды ирригаторов для носа, полезные жертвам поллиноза.Яблочный уксус. При насморке во время весенней аллергии уксус здорово помогает. Он растворяет слизистые и прочищает заложенный нос. Смешайте уксус с водой, чтобы не нанести вреда слизистой.Паровые ванны. Старые добрые ингаляции с полотенцем и тазиком, куда заливают кипяток. Прекрасный способ пробить нос. Не забывайте дышать глубоко, выбирайте большое полотенце, чтобы не давать пару уходить в стороны.