Непереносимость глютена может приводить к повреждениям мозга
В мозгу людей с соответствующим диагнозом были обнаружены доказательства повреждения мозгового вещества, а также когнитивного дефицита, замедляющего реакцию. Вместе с этими повреждениями, у группы людей с целиакией, обнаруживались худшие показатели ментального здоровья по сравнению с контрольной группой.
Ученые надеются, что их работа поможет медикам избавиться от скептицизма, который преследует жесткую диету, исключающую глютен.
Люди с целиакией имеют повышенную чувствительность к этому компоненту. Пока что единственным методом воздействия является строгая диета. Она минимизирует риск повреждения пищеварительного тракта.
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