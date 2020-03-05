Российские специалисты создали новый метод диагностики паркинсонизма

Паркинсонизм - тяжелый недуг, и максимально ранняя диагностика играет ключевую роль. Однако порой выявить это заболевание непросто. Характерным признаком является тремор (дрожь в руках). И нередко диагноз ставят именно по этому симптому. Институт радиотехники и электроники РАН предложил новый метод диагностики, передает "Российская газета"."Сегодня диагноз ставят с помощью МРТ. Технология надежная, но очень дорогая, обследование обходится в несколько тысяч рублей. Есть более дешевый вариант. У пациента одновременно измеряют два параметра: электроэнцефалограмму головного мозга и электромиограмму рук и ног, или электромиограмму и ускорение дрожания руки с помощью акселерометра. По этим показаниям выявляют - болезнь Паркинсона или тремор. Но эти методы не столь надежны по сравнению с МРТ", - говорит кандидат технических наук Ольга Сушкова.Объединить все три аналитических показателя в рамках одного алгоритма удалось отечественным исследователям. Сушкова констатирует: "Когда стало ясно, что наш метод реален, мы заказали в нижегородском Институте прикладной физики РАН специальный прибор, который объединяет все три измерения. Он создан и уже проходит клинические испытания. Результаты очень обнадеживающие. Такой метод сделает диагностику сложного заболевания доступной каждому по системе ОМС".