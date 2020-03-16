Онкологи по-новому посмотрели на диагностику рака

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Выявить рак на ранней стадии развития по анализу крови возможно, если обратить внимание на наличие в образце микробной ДНК, пишет РИА "Новости". Это так называемая жидкая биопсия. Сотрудники Калифорнийского университета предложили использовать для этого не ДНК опухоли, а ДНК патогенов, связанных с этой опухолью, что намного проще и информативнее.Эксперты проанализировали результаты расшифровки 18116 образцов патогенной ДНК. Эти образцы были забраны у раковых больных. Были идентифицированы особые бактериальные, вирусные маркеры и их связь с раком. Среди них ученые выявили связь вируса папилломы человека и рака шейки матки, головы и шеи, а также связь между видами Fusobacterium и раком желудочно-кишечного тракта. Некоторые взаимосвязи удивили ученых. К примеру, наличие в образцах Faecalibacterium говорило о развитии рака толстой кишки. Собранные данные были загружены в компьютер, который научили диагностировать рак в автоматическом режиме.Подход проверили на плазме крови реальных пациентов (59 человек с раком простаты, 25 - с раком легких и 16 - с меланомой) и 69 здоровых людей. Компьютер определил людей без заболеваний с точностью в 100%. Точность выявления рака легких была 86%. При этом в 81% случаев система смогла отличить рак простаты от рака легких. По мнению экспертов, самый надежный метод диагностики - сочетание "жидкой биопсии" по ДНК опухоли и патогенной ДНК.