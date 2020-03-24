Зубы мудрости могут вызывать неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта обычно устраняется очень легко.Достаточно поддерживать хорошую гигиену ротовой полости, чтобы не иметь подобных проблем.Однако известны случаи, когда неприятный запах присутствует во рту, несмотря на все способы его устранить.Не помогает ни чистка зубов, ни чистка языка, ни использование зубной нити.Однако стоматологи знают, что в таком случае нужно обратить внимание на "восьмерки" или как их ещё называют - зубы мудрости. Дело в том, что они могут вырасти только частично, наполовину оставаясь в деснах.Это приводит к тому, что в деснах начинают скапливаться остатки продуктов и налет, которые практически невозможно вычистить самому."Такая проблема часто бывает сопряжена с проблемами, которые возникают из -за недостатка места.Если эти зубы не функционируют, но зато препятствуют правильной гигиене полости рта или вызывает какие-то другие проблемы, то такие зубы рекомендуется лучше удалить", - советуют стоматологи.