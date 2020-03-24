Миндаль избавляет от голодных спазмов

Употребление миндаля позволяет избавиться от голодных спазмов, возникающих между основными приемами пищи. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лидса.Британские ученые выяснили, что миндаль уменьшает уровень голода между основными приемами пищи, если сравнивать его с крекерами, имеющими аналогичный эквивалент энергии. Опубликованное журналом Nutrients исследование представляет новые доказательства в поддержку теории о способности миндаля влиять на аппетит. Выбирая пищу, повышающую уровень сытости, человек может более эффективно управлять своим весом, тем самым защищаясь от переедания. Миндаль также подавлял подсознательное желание съедать пищу с высоким содержанием жира, как показало данное исследование.Его авторы не увидели существенных различий в суточном количестве калорий при включении в рацион миндаля и при его отсутствии. Однако если человек употреблял обед через два часа после перекуса миндалём, то калорийность этого приема пищи была ниже, чем в случае отсутствия миндаля в качестве закуски. Миндаль давал и более высокий уровень насыщения, чем другие виды закусок.Исследователи подчеркивают, что многие потребители связывают миндаль с успешным управлением весом, а подобная уверенность тоже является важным фактором. В ходе эксперимента его участники употребляли миндаль в качестве закуски между завтраком и обедом, в контрольной группе съедали аналогичные по калорийности и весу соленые крекеры. В эксперименте приняли участие 42 женщины в возрасте от 26 до 34 лет. Ученые оценивали их уровень аппетита, поглощения энергии, удовлетворения от пищи и собственные предпочтения.