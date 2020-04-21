30 продуктов, которые облегчат аллергию

Все любят и солнце, и тепло, и просто возможность спокойно пройтись по улице не дрожа от холода. Проблема в растительности, которая по весне начинает отравлять существование аллергиков.Но выход есть. Дело в том, что есть множество продуктов питания, которые способны уменьшить проявление симптомов аллергии. Причём чем раньше вы начнёте употреблять рекомендованные продукты, тем сильнее будет эффект. И, конечно же, чем большее количество этой суперполезной еды будет на вашем столе, тем проще вам будет перенести сезон аллергии.Продукты, богатые витамином СВитамин С — король антиоксидантов. Он защищает клетки, разжижает кровь, улучшает кровоток и участвует в оксидативных процессах. Проще говоря, он делает проявление аллергических реакций менее заметным. Поэтому налегайте на продукты, богатые витамином С. Вот ТОП-10:Шиповник — подойдёт чай из него либо варенье.Петрушка.Кинза.Чёрная смородина — для экономии покупайте замороженную и используйте её в смузи.Красный болгарский перец.Лимонная цедра — добавляйте её в чай, воду, горячие блюда, смузи (лимон отлично дополняет вкус зелёных смузи, как и имбирь).Цветная капуста и любая капуста вообще.Шпинат.Киви.Томатный сок.Продукты, богатые магниемМагний незаменим, потому что наряду с выполнением сотни других функций помогает нашей иммунной системе правильно справляться со своими обязанностями. Кроме этого, он расслабляет мышцы и облегчает дыхание во время приступов аллергии. Кстати, это же его свойство помогает нам лучше спать ночью и даже избавляться от запоров. Вот ТОП-10 продуктов, богатых магнием:Какао! Не правда ли, радостное известие? Тёмный шоколад отныне можно смело считать лекарством. Правда, содержание какао в нём должно быть не менее 70%. Кстати, какао также богато антиоксидантами, поэтому это просто находка для аллергиков. Главное, не увлекайтесь, чтобы такое лечение не отразилось на фигуре. Тридцати граммов тёмного шоколада в день вполне достаточно.Укроп.Семена льна.Кунжут.Миндаль.Кедровые орешки.Овсянка.Белая фасоль.Нут.Грецкие орехи.Орехи кешью.Также богатые магнием: фенхель, соевые бобы и их производные, вяленые томаты, фисташки.Продукты, богатые жирными кислотами омега-3Иногда аллергическая реакция — это просто проявление светочувствительности клеток. Омега-3-жирные кислоты участвуют в построении клеток и защищают их от вредных воздействий извне, укрепляют клеточную мембрану. Именно поэтому это вещество просто необходимо аллергикам. Вот ТОП-10 продуктов, богатых омега-3-жирными кислотами:Льняное масло холодного отжима — можно добавлять в салаты или утреннюю кашу.Скумбрия.Сельдь.Лосось.Сардины.Печень трески.Икра.Рапсовое масло холодного отжима.Сёмга.Угорь (любители суши порадуются).Примерное меню для аллергиковЗавтрак: овсяная каша с семенами льна и грецкими орехами.Перекус: половинка красного болгарского перца и горсть миндаля.Обед: кусок лосося с салатом из свежей зелени (петрушки, кинзы и укропа), посыпать всё кунжутом.Перекус: 15 граммов тёмного шоколада.Ужин: салат из белой фасоли с кинзой.Вечерний перекус (если совсем невмоготу): 10–15 граммов тёмного шоколада.