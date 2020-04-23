Лучшие растительные средства от аллергии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как известно, аллергия бывает разного происхождения - от пищевой до химической. Кто-то не может спокойно дышать в пыльном помещении, кто-то не переносит шерсть определенных животных или некоторые лекарственные препараты, а кто-то не может есть определенные продукты. Есть даже виды аллергии, которые вызваны психологическими причинами.В разгар весны вопрос "сезонной аллергии", которую вызывает цветение некоторых растений, деревьев или злаковых культур, актуален как никогда.Последние годы аллергия застает своих невинных жертв врасплох; в связи с изменением климат, растения начинают свое цветение раньше, чем обычно, и заставляют чихать и тереть носы еще до начала "сезона".Знакомо чувство, когда невозможно выйти на улицу, а мысль о прогулке в парке или выезд на природу вызывает паническую атаку, потому что вы знаете, что ваш нос превратится в розовую картошку, не пропускающую через себя воздух?Существуют средства растительного происхождения, которые мягко выводят организм из этого состояния, не бьют по карману и не имеют побочных эффектов. Это натуральные или, так называемые, народные средства от аллергии, доступные каждому и способные в прямом смысле творить чудеса.Предлагаем вам ознакомиться с десятью лучшими средствами растительного происхождения от сезонной аллергии.1. Крапива. Это колючее лиственное растение издревле известно своими полезными и целебными свойствами. В том числе его польза распространяется и на борьбу с аллергией. Научно доказано, что экстракт крапивы способен уберегать от разрушения белые клетки крови во время аллергических реакций. Можно принимать экстракт крапивы в капсулах по 500 мг в день или просто пить чай из крапивы до исчезновения симптомов.2. Красный лук. Этот вид лука имеет высокое содержание вещества кварцетин, которое используют для изготовления антигистаминных препаратов. Это антиоксидант, который может бороться с разрушительным действием аллергенов на организм, а также имеет противовоспалительные свойства. Еще он содержится в меньших количествах в яблоках и красном вине. Потому, для борьбы с аллергией включите несколько луковиц, яблок и красного вина в свой ежедневный рацион в «острый» период.3. Отвар малины. Малина, благодаря своим укрепляющим иммунитет свойствам, способна облегчать состояние аллергика. Для приготовления полезного настоя рекомендуется брать не плоды, а корень малинового куста. 50 граммов корня залить полулитром кипятка и кипятить на слабом огне около 30 минут. После остудить и принимать трижды в день перед едой по две столовые ложки весь «сезон». Готовый отвар хранить в холодильнике.4. Отвар шиповника. Этот отвар будет спасательным жилетом во время сезона аллергии для самого незащищенного от неё слоя населения – для беременных женщин. Именно в тот период, когда противопоказаны большинство из существующих лекарственных средств, женский организм наиболее подвержен проявлениям аллергии, даже если ранее будущая мама аллергией не страдала. Поможет дышать полной грудью отвар шиповника. Можно делать чай из плодов шиповника или делать отвар из его корня, по аналогии с отваром корня малины. Но чаем из шиповника лучше не злоупотреблять, поскольку он имеет мочегонные свойства.5. Отвар шалфея. Шалфей используют больше для профилактики аллергии. Его отваром можно промывать нос и полоскать горло перед выходом из дома, что поможет уменьшить восприимчивость к пыльце и другим сезонным аллергенам. А крепко заваренным черным чаем полезно промывать глаза в этих же случаях.6. Мумиё. Поистине чудодейственное средство многовекторного применения, которое в том числе часто используется в аюрведе. Это смолистое вещество, добываемое в горных расщелинах, имеет природное происхождение и очень полезные свойства. Как средство от аллергии его можно давать и детям. Таблетку мумиё растворить в стакане воды и пить в течение дня в острые периоды. Детям уменьшить дозировку, согласно инструкции на упаковке.7. Белокопытник. Экстракт листьев и корня этого кустового растения с интересным названием поможет значительно снизить симптоматику при аллергии. Применяйте 50 мг настоя дважды в день до исчезновения симптомов.8. Астрагал шестистоцветковый. Традиционное китайское травяное растение имеет антибактериальные, противовоспалительные и противовирусные свойства. Также оно способно убрать симптомы аллергии, поскольку помогает организму бороться со стрессом, вызываемым аллергенами. Рекомендуется принимать в виде капсул, которые можно найти в аптеках. Дозировка не должна превышать 1500 мг в сутки (в зависимости от вашего веса).9. Активированный уголь. Знакомый нам препарат, который есть в каждой аптечке, способен помочь и при аллергии. Он выведет из организма токсины и аллергены, благодаря своим абсорбирующим свойствам. Принимайте ситуативно из расчета 1 таблетка на 10 кг веса.10. Апельсины. Удивительно, но факт – с проявлениями аллергии способны бороться и цитрусовые, в частности, солнечные апельсины. А все потому, что витамин С, которым богат этот фрукт, является мощным антиоксидантом и антигистаминным средством, которое блокирует вещества, вызывающие отечность, зуд и аллергический насморк. Большие дозы витамина С в сутки (до 2000 мл), могут помочь от распространённых проявлений аллергии.По своей сути, аллергия – ответная реакция организма на контакт с веществом, которое раздражает иммунную систему. В норме такой реакции на то или иное вещество быть не должно. При аллергии, организм направляет силы своего иммунитета на выработку антител, которые стабилизируют состояние. Потому, важно следить за своим здоровьем, поддерживать иммунитет - и сезонные аллергии будут вам не страшны.