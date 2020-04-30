Названо средство против тяжелой формы коронавируса

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Ученые провели исследование и выяснили, что для борьбы с тяжелой формой коронавируса необходимо использовать наночастицы на основе аденозина. Научная статья с подробным описанием опубликована в издании Science Advances.Для подавления гипервоспалительных реакций в тканях организма специалисты задействовали наночастицы, вмещающие в себя сразу несколько лекарственных препаратов: аденозит и сквален. Они были помещены в в молекулу альфа-токоферола — антиоксиданта, являющегося разновидностью витамина Е.С помощью наночастиц удалось уменьшить уровень основного провоспалительного цитокина. Улучшение было стремительным: всего спустя четыре часа позитивные изменения наблюдались во всех органах, включая почки и легкие, где проходили воспалительные реакции.Исследователи заявили, что результаты обнадеживают, но на данный момент эксперимент был проведен только на мышах