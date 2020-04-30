Названо средство против тяжелой формы коронавируса
Для подавления гипервоспалительных реакций в тканях организма специалисты задействовали наночастицы, вмещающие в себя сразу несколько лекарственных препаратов: аденозит и сквален. Они были помещены в в молекулу альфа-токоферола — антиоксиданта, являющегося разновидностью витамина Е.
С помощью наночастиц удалось уменьшить уровень основного провоспалительного цитокина. Улучшение было стремительным: всего спустя четыре часа позитивные изменения наблюдались во всех органах, включая почки и легкие, где проходили воспалительные реакции.
Исследователи заявили, что результаты обнадеживают, но на данный момент эксперимент был проведен только на мышах
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