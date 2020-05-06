Сезонный кашель и першение в горле: как отличить аллергию от коронавируса

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Для многих людей, соблюдающих режим самоизоляции, наступление весны прошло практически незаметно. А теперь синоптики обещают в мае настоящую летнюю жару, вместе с которой наступит буйное цветение всего, что только может цвести.Помимо красоты и аромата, для аллергиков это чревато неприятными реакциями на пыльцу. Аллергия проявляет себя насморком, першением в горле, покраснением глаз, слезотечением и зудом. Все эти симптомы могут свидетельствовать и о первых признаках инфицирования коронавирусом.Как же отличить аллергию от COVID-19? В Роспотребнадзоре пояснили, что при сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах, а кашель может быть только у пациентов с бронхиальной астмой, так же, как и одышка. А вот при инфицировании коронавирусом эти симптомы присутствуют чаще всего."Одни из самых главных симптомов новой коронавирусной инфекции - одышка и затруднение дыхания", - пояснил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение - тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.И все же, медики советуют всем гражданам, страдающим аллергией, в период массового цветения растений не выходить без особой необходимости из дома, где установить систему очистки воздуха и ежедневно проводить влажную уборку.Для того, чтобы удались с себя источник аллергии, по возвращении с улицы следует принимать душ, мыть голову и переодеваться. Рекомендуется так же исключить продукты, усиливающие симптомы аллергии и принимать назначенные врачом лекарства. При ухудшении состояния стоит не стесняться и обращаться за медицинской помощью.