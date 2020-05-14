Новое лечение может спасти от распространенного рака печени
Исследователи обнаружили, что комбинация атезолизумаба, препарата для иммунотерапии, который повышает естественный иммунитет организма, и бевацизумаба, препарата против ангиогенеза, который подавляет рост кровеносных сосудов опухолей, улучшает общую выживаемость и снижает риск смерти на 42%. Также лечение снизило риск ухудшения заболевания на 41%, а процент пациентов, у которых рак уменьшился или исчез, более чем удвоился.
В исследование были включены 501 человек в возрасте от 18 лет и старше из нескольких центров по всему миру, у которых был запущенный метастатический или неоперабельный рак печени. Две трети участников были случайным образом распределены на прием комбинации атезолизумаба и бевацизумаба, а одна треть получала сорафениб, использующийся для лечения на данный момент.
Через двенадцать месяцев после начала лечения показатель выживаемости в группе с комбинированными препаратами составил 67,2% по сравнению с 54,6% в группе, принимавшей сорафениб.
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